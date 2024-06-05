Американцы пожаловались на «дряхлого» Байдена

За закрытыми дверями президент США Джо Байден демонстрирует признаки «потери хватки», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пятерых участников встреч с Байденом. По их словам, временами 81-летний президент «плохо справляется».

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Как рассказали собеседники WSJ, когда в январе Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, временами он говорил так тихо, что некоторые участники встречи с трудом его слышали. Он сверялся с заметками, чтобы сказать очевидные вещи, делал длинные паузы и иногда так долго сидел с закрытыми глазами, что некоторые задавались вопросом, не отключился ли он.

В февральской беседе один на один со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном президент заявил, что недавние меры Белого дома против крупных энергетических проектов в США были «всего лишь исследованием». Джонсон допускал, что из памяти президента ускользнули детали его собственной политики.

По словам Кевина Маккарти, экс-спикера палаты, в прошлом году во время переговоров с республиканцами о повышении потолка госдолга состояние Байдена менялось каждый день. Иногда он демонстрировал знание всех деталей и вел свободные дискуссии, а иногда бормотал и полагался на заметки.

WSJ отмечает, что в основном о возрастных проблемах Байдена рассказывают его противники-республиканцы. В Белом доме утверждают, что Байден находится в отличной форме, а его критики просто ведут политические игры.

Частые оговорки и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста и позволяют республиканцам спекулировать по этому поводу. Байден уже стал самым старым президентом США в истории.

Американский врач, автор The New York Post Марк Сигел обращал внимание на «множественные провалы в памяти и периоды дезориентации» Байдена. Самым тревожным Сигел называл сообщение врача Байдена о том, что походка президента стала значительно более шаткой с 2021 года.

По словам Сигела, это может быть связано с несколькими состояниями, вызывающими снижение когнитивных способностей, включая повреждение белого вещества или гидроцефалию нормального давления. Соперником Байдена на выборах будет Дональд Трамп, который лишь немного младше - ему почти 78 лет.