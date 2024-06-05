Министр Кошарац: Сербы борются против поставок оружия из БиГ на Украину
Президиум Боснии и Герцеговины (БиГ) еще в 2015 году единогласно высказался против планировавшейся продажи оружия и боеприпасов боснийского производства на Украину. Однако при прямом участии англосаксов поставки боснийских вооружений киевскому режиму только нарастают. О том, почему это происходит, в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал министр внешней торговли и экономических отношений БиГ Сташа Кошарац, прибывший в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Политик проинформировал, что после завершения в 1995 году вооруженного конфликта в БиГ практически полностью были уничтожены предприятия ВПК в Республике Сербской, в то время как в мусульмано-хорватской федерации заводы по производству вооружений и военной техники развивались и совершенствовались при прямой западной поддержке.
"Важно напомнить, что приобретатель боснийского оружия гарантирует, что оно будет использоваться его госорганами и институтами, - добавил министр. - Вместе с тем компании из мусульмано-хорватской федерации непосредственно сотрудничают с государствами - членами НАТО. В этой связи мы можем предполагать, что в конечном итоге боснийское оружие при содействии западников оказывается в руках украинцев. Кроме того, в последнее время американский капитал активно проникает в боснийский ВПК, контролируя его и переориентируя исключительно в интересах Североатлантического альянса".
По словам Сташи Кошараца, министерство внешней торговли и экономических отношений БиГ усилило контроль за работой предприятий боснийского ВПК.
"Я встретился с послами тех государств, которые нарушили правила использования боснийского оружия, - сообщил министр. - Я попросил их ответить, каким образом ВВТ из БиГ, проданные компаниям из их стран, оказываются затем на Украине. Указал дипломатам на то, что мы осуждаем подобную практику. Республика Сербская борется против этого. Мы объединились вокруг президента РС Милорада Додика, чтобы предотвратить это. Я уже распорядился провести новые инспекции на предприятиях. Мы, сербы из Республики Сербской, приложим максимум усилий, чтобы не допускать перепродажу ВВТ из БиГ в зоны конфликтов, в том числе и на Украину".