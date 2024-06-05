Министр Кошарац: Сербы борются против поставок оружия из БиГ на Украину

Президиум Боснии и Герцеговины (БиГ) еще в 2015 году единогласно высказался против планировавшейся продажи оружия и боеприпасов боснийского производства на Украину. Однако при прямом участии англосаксов поставки боснийских вооружений киевскому режиму только нарастают. О том, почему это происходит, в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал министр внешней торговли и экономических отношений БиГ Сташа Кошарац, прибывший в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

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Политик проинформировал, что после завершения в 1995 году вооруженного конфликта в БиГ практически полностью были уничтожены предприятия ВПК в Республике Сербской, в то время как в мусульмано-хорватской федерации заводы по производству вооружений и военной техники развивались и совершенствовались при прямой западной поддержке.

"Важно напомнить, что приобретатель боснийского оружия гарантирует, что оно будет использоваться его госорганами и институтами, - добавил министр. - Вместе с тем компании из мусульмано-хорватской федерации непосредственно сотрудничают с государствами - членами НАТО. В этой связи мы можем предполагать, что в конечном итоге боснийское оружие при содействии западников оказывается в руках украинцев. Кроме того, в последнее время американский капитал активно проникает в боснийский ВПК, контролируя его и переориентируя исключительно в интересах Североатлантического альянса".



По словам Сташи Кошараца, министерство внешней торговли и экономических отношений БиГ усилило контроль за работой предприятий боснийского ВПК.