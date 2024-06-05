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Озвучен главный интерес Германии на Донбассе

Германия сильно заинтересована в литии, его залежи есть на Донбассе. Именно этот главный промышленный интерес побуждает ее тратить миллиарды на финансирование украинского конфликта, заявил военкор Игорь Жданов.

Озвучен главный интерес Германии на Донбассе
© РИА Новости

По его словам, немецкие компании вынуждены дорого платить за транспортировку этого металла из Латинской Америки. При этом оценки запасов лития в регионе, где проходят боевые действия, многообещающие, и это отмечали в бундестаге.

Литий применяется для рынков возобновления энергии, электромобилей, стальной электроники. В частности, в нем нуждаются такие компании, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, Siemens и Bosch, для производства своей продукции.

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Жданов полагает, что для ФРГ возможность снизить расходы уже выглядит достаточно серьезным поводом для разжигания конфликта.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что правительству Германии стоило раньше разрешить Украине наносить удары по территории России. Теперь это разрешение охватывает строго локализованную территорию вокруг Харькова.

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