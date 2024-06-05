Заявление офиса Зеленского назвали явкой с повинной

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об отсутствии "красных линий" в военных действиях. Его слова передает РИА Новости.

"По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине. Именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности, а также нарушен стратегический баланс сил", - заявил депутат.



4 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что в украинском конфликте более нет ограничений и началась его эскалация. Заявление последовало после того, как целый ряд западных стран сняли ограничения по ударам своим оружием по территории России.

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При этом, в отличие от представителей Украины, в странах НАТО в настоящий момент не видят причин для эскалации конфликта. Об этом, в частности, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.