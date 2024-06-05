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России ограничили доступ к одной из программ ООН

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продуктов питания, сообщает РБК.

Один из участников рынка заявил, что проблемы у поставщиков из РФ по тендерам программы начались в текущем году. Со снижением количества заказов столкнулись, в том числе, мукомолы.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Соединенных Штатов с позывным Forte12 совершает полет в Черном море в 250 километрах от Ялты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Летательный аппарат движется в западном направлении. 4 июня этот дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион, при этом метка БПЛА перестала отслеживаться на Flightradar24, когда он пролетал недалеко от Крыма.

RQ-4B предназначен для разведки и наблюдения на больших высотах.

Россиянин Олег Кононенко первым в мире провел 1000 суток в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире, кто провел в сумме 1000 суток космических полетов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на «Роскосмос».

Это произошло сегодня в 00:00:20 мск. Космонавт отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года.

До этого россиянин Геннадий Падалка за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Москва, Пекин и Тегеран поддержали восстановление ядерной сделки

Россия, Китай и Иран не против продолжения соглашения по ядерной сделке, сообщает «Гаета.ру».

Как следует из совместного заявления трех стран, Москва, Пекин и Тегеран последовательно оказывали поддержку соглашения по ядерной сделке. Позиция трех государств не изменилась после «незаконного и одностороннего» выхода США из соглашения.

Отмечается, что Россия, КНР и Иран выразили сожаление, что западные государства — члены соглашения, невзирая на данные ими обещания, выбрали другой путь.

Белый дом: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

Вашингтон в течение ближайших недель объявят об отправке новой военной помощи Киеву, сообщает RT.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также, по его словам, американское оружие прибывает на Украину и якобы меняет ситуацию на поле боя.