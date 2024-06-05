Трамп лидирует на праймериз республиканцев в трех штатах

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в штатах Нью-Джерси, Нью-Мексико и Монтана. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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После обработки 68% бюллетеней в Нью-Джерси Трамп набирает 98,2% голосов. В Нью-Мексико после обработки 71% бюллетеней экс-президент получил поддержку 84,4% избирателей. Трамп также лидирует в Монтане после обработки 29% бюллетеней, набирая 89,6% голосов.

Трамп считает, что США лишились уважения на мировой арене при Байдене

Кроме того, телекомпания прогнозирует победу бывшего американского президента в штате Южная Дакота.

Все главные соперники Трампа среди республиканцев ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.