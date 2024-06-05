Мирная конференция на Украине, которая пройдет в Швейцарии, является "мошенничеством года". Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале со ссылкой на заголовки швейцарских СМИ. Издание Tages-Anzeiger опубликовало заголовок с названием "Мирная конференция мира или лицемерие — вот в чем вопрос". Газета 20 Minuten выложила материал с оглавлением "Критики называют конференцию в Бюргенштоке дорогим пиар-шоу". Издание Neue Zürcher Zeitung озаглавило статью заголовком "Мирная конференция по Украине: Швейцария переоценила свои силы". 5 июня политолог Дмитрий Журавлев объяснил, почему президент США Джо Байден отказался от участия в июньской конференции по Украине в Швейцарии. По словам эксперта, американский лидер понимает, что предстоящий саммит не имеет смысла без участия в нем России. В этот же день МИД Украины пригласил коллег из Китая участвовать в швейцарском саммите по "формуле мира" президента Владимира Зеленского. Кроме того, глава МИД Китая Ван И сказал, что более 20 государств выразили поддержку плану Китая и Бразилии по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.