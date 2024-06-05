В МИД заявили, что Армения стала избегать контактов с Россией

Армения значительно уменьшила контакты с Москвой по линии МИД и Министерства обороны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

По его словам, это происходит из-за давления Запада. С ноября 2023 года не было встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран. Ереван не заинтересовался предложением РФ о разработке и заключении очередного плана межмидовских консультаций. Кроме того, как указал дипломат, существенно уменьшилась интенсивность контактов в оборонной сфере, в том числе, и в военно-техническом сотрудничестве.

Армения рискует стать первым европейским государством с нулевой территорией

Галузин отметил, что Россия готова совместно с Арменией проводить работу по устранению проблем и сложностей в двухсторонних отношениях. Он подчеркнул, что контакты между Москвой и Ереваном не прерываются и носят наиболее тесный и продуктивный характер в торгово-экономической сфере. Также между странами осуществляется и культурно-гуманитарное взаимодействие.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы взаимодействия между двумя странами.