Россия, Китай и Иран выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, Китай и Иран заявили о непоколебимой поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает «Ура.ру».

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Данное заявление прозвучало в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Из совместного заявления стран следует, что поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, «когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения». Также Вашингтон ввел односторонние санкции против Ирана и стратегию максимального давления как на переломный момент для сделки.

Иран заявил, что обсуждение ядерной сделки и снятия антииранских санкций продолжается

Позиция России, Китая и Ирана остается неизменной, несмотря на выход США из договоренности и последующие дипломатические трудности. Страны выражают готовность продолжать работу в рамках установленных ранее договоренностей, отмечая важность международной кооперации для поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе.