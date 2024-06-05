Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для «Комсомольской правды» Владимира Зеленского в узурпации власти.

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По его словам, 21 мая 2024 года срок полномочий Зеленского, который установлен Конституцией Украины, истек. Медведчук заявил, что политик самовольно продолжает выполнять обязанности президента страны. За это украинский лидер подлежит привлечению к уголовной ответственности, говорится в статье.

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Медведчук добавил, что нелегитимность Зеленского является очевидной, явной и не требующей каких-либо доказательств.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского. Москва исходит из того, что легитимность президента Зеленского закончилась, пояснил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, заявил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.