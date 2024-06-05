Запад хочет дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет активов РФ

Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит от G7, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных активов России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен.

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«И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой. Поэтому мы надеемся, что его удастся доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7 [на следующей неделе]», — заявила министр, выступая в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.



Проект России и Китая испугал Запад

Отмечается, что в настоящее время Вашингтон согласовывает с союзниками и партнерами способы задействования российских активов для оказания помощи Украине. Руководитель ведомства указала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заморожены значительные активы российских суверенных фондов. Речь идет о сумме $204 млрд. При этом Euroclear зарабатывает проценты на этих активах, которые, по словам Йеллен, не принадлежат России. Теперь Европейский союз принял меры, чтобы взять эту прибыль и направить большую ее часть на нужды Украины. Эта прибыль составит от $3 млрд до $5 млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока активы РФ остаются замороженными.

В ноябре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать РФ ее замороженные средства в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию на Украине.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20994731