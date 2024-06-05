Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров с Россией в связи с давлением украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни. Об этом заявил колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Даже если Зеленский отменит запрет на переговоры, его отговорят ультраправые националисты, убедившие его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны», — считает Снайдер.



Победа России на Украине станет благом для всего мира

По его словам, у Зеленского нет политической силы, чтобы отказаться от обещаний вернуть страну к границам 1991 года и «пережить возмездие ультранационалистов». Колумнист подчеркивает, что украинский лидер может возложить ответственность за переговоры на Соединенные Штаты, но это могут расценить как удар по авторитету Вашингтона и Североатлантического альянса.

Снайдер отмечает, что необходимо отойти от двусторонних переговоров и начать договариваться об инклюзивной архитектуре безопасности Европы, которая будет включать сотрудничество с РФ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерение властей Украины продолжать боевые действия приведет к уничтожению страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады рассказал, почему Зеленский боится окончания боевых действия.