На Кипре прокомментировали информацию о покупке Зеленским отеля на острове

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар опроверг информацию о покупке Владимиром Зеленским отеля на севере острова. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что компания Film Heritage Inc, принадлежащая Зеленскому, приобрела на севере Кипра отель и казино Vuni Palace.

Указывалось, что покупка была завершена в начале мая 2024 года.

«Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром... Он подтверждает, что это неправда», — прокомментировал это Татар.



Информацию о покупке Зеленским отеля на Кипре также опроверг президент острова Никос Христодулидис и посольство Украины в Никосии. В последнем эту информацию назвали лживой и созданной с целью «создать дипломатическую напряженность между Украиной и Кипром».