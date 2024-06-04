Глава ФБР не исключил в США теракт, похожий на нападение в «Крокусе»

США могут столкнуться с террористической атакой, подобной той, которая была в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса 4 июня, пишет ТАСС.

«Все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака [в США], похожая на атаку <…> в российском концертном зале в марте», — сказал он.



Глава ФБР утверждает, что теракт в Подмосковье организовало «Исламское государство» (запрещено в России), тогда как российские спецслужбы заявляли о причастности Украины.

Рей также рассказал, что за то время, что он возглавляет ФБР (с августа 2017 года), в США предотвратили множество терактов по всей стране. По его словам, повышенный риск насилия фиксировался до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а после этого события несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и союзников США.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года погибли 139 человек, среди них трое детей. На месте теракта погибли 137 человек, двое скончались в больницах. Ранения получили 182 человека.