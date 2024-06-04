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Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства

Словения официально признала Палестину в качестве независимого и суверенного государства. Об этом говорится в сообщении словенского Министерства иностранных дел.

Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства
© globallookpress.com
«4 июня 2024 года Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД в X.

В обращении к палестинскому народу министр иностранных дел Таня Файон заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».

«Мы верим, что только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — сказала министр.

28 мая решения властей Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу.

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