Байдена обвинили во втягивании США одновременно в две войны

Американский президент Джо Байден захотел втянуть страну в две войны одновременно — с Россией и Китаем, при том что экономика США находится на грани банкротства. В этом главу государства обвинил бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывшая Twitter).

Так Дотком отреагировал на открытые заявления Североатлантического альянса о размещении войск ВС США на Украине. Кроме того, предпринимателю не понравилось, что Байден отказался исключить вероятность присутствия американской армии на Тайване.