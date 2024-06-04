В Германии прошли обыски у сторонников планировавшей госпереворот группировки

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в квартирах предполагаемых сторонников террористической группировки, планировавшей госпереворот, разоблаченной в декабре 2022 года, сообщила Генеральная прокуратура Германии.

Отмечается, что операция прошла в нескольких регионах страны, включая Баден-Вюртемберг, Саксонию и Шлезвиг-Гольштейн. Как сообщает журнал Der Spiegel, целью обысков был поиск возможного склада оружия, используемого заговорщиками. В операции задействовано около 700 сотрудников полиции и прокуратуры, передает ТАСС.

Представитель прокуратуры сообщил DPA, что задержаний во время рейда не было. Обыски прошли на семи объектах и трех земельных участках в указанных регионах. Меры были направлены против двух жителей Баден-Вюртемберга, подозреваемых в предоставлении заговорщикам помещений для вербовки новых членов.

Напомним, в конце 2022 года в Германии пресекли попытку государственного переворота. Спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. При этом организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник одной из княжеских династий, политик, военные и бойцы спецподразделений министерства обороны.