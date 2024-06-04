Интерпол отказал Польше в розыске бежавшего в Белоруссию судьи

Интерпол отказался выдать запрошенный властями Польши международный ордер на арест бывшего судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта, уехавшего в Белоруссию в начале мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции республики Катажина Новак, передает ТАСС.

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По ее словам, причиной отказа стал запрет на передачу по своим каналам данных по действиям против безопасности государства, определяемых в качестве политического преступления.

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«В Интерполе указали, что преступления шпионажа подпадают под действие третьей статьи устава, согласно которой он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против государственной безопасности — определяемые как политические преступления», — добавила Новак.



Ранее Национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест и объявила в розыск бывшего варшавского судью Шмидта, уехавшего в Белоруссию и попросившего там убежище. Варшавская прокуратура обвиняет его в шпионаже. При этом сам Шмидт объяснял свой выезд в Белоруссию несогласием с политикой польских властей.