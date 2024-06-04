Избирком Индии назвал победителя на парламентских выборах

Избирком Индии подтвердил победу Национального демократического альянса во главе с Индийской народной партией, которую представляет премьер-министр Нарендра Моди, на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Избиркома Индии, альянс Моди преодолел отметку в 273 места, получив таким образом большинство. Также указывается, что партия премьера «Бхаратия джаната партии» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах с прогнозируемым общим количеством 240 мест.

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.