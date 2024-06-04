Макрон пригласил Зеленского в Елисейский дворец

В Елисейском дворце сообщили, что 7 июня в Париже состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Отмечается, что встреча пройдет в резиденции Макрона в Елисейском дворце. Во время разговора будет обсуждаться тема потребностей Украины. Кроме того, Зеленский также выступит с речью в нижней палате парламента Франции.

«Эммануэль Макрон примет в пятницу в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии для обсуждения "потребностей Украины"», — сказано в сообщении.



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