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В США предложили Украине уступить России территории для завершения конфликта

Украине нужно уступить часть территории России, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил экс-конгрессмен от штата Южная Каролина Мик Малвейни, его слова приводит The Hill.

В США предложили Украине уступить России часть территории
© РИА Новости
«Но ни один человек не предполагал, что Украина сможет полностью и навсегда вернуть территории. Для Киева сейчас стоит такой выбор: мир, но с территориальными уступками России, полное поражение Украины, вечно продолжающийся конфликт или эскалация. Из всего наименее худшим представляется первый», — рассказал политик.

Он также добавил, что в текущей ситуации полная победа Россия является вероятным исходом. Поэтому он предложил начать «реальные дискуссии» о прекращении конфликта сейчас, когда у Украины «более крепкие переговорные позиции».