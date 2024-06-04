США стояли за Зеленским на каждом шагу разработки «формулы мира»

Вашингтон стоял за Владимиром Зеленским «на каждом шагу в работе над "формулой мира"». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, США как «ни одна другая страна не пыталась так настойчиво добиться практической реализации и продвижения "формулы мира"».

«Мы стояли за ним на каждом шагу в работе над этой формулой мира, стараясь убедиться, что ее хорошо понимают во всем мире и что мы ищем пути ее практической реализации», — сказал Кирби.



Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, на котором будет обсуждаться «формула мира» Зеленского. Основными темами съезда станут три ее пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ. Зеленский пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали.