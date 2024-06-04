В США оценили готовность к ядерному конфликту с Россией

США не готовы к ядерному конфликту с Россией, что делает особенно безрассудной политику американского президента Джо Байдена в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона, подполковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Конфликт c Россией может перерасти в ядерный, а мы к этому не готовы (...) Американские политики продолжают жить в иллюзорном мире, думают, что у нас все еще есть стратегическое преимущество, как во время холодной войны, но это больше не так», — рассказал военный аналитик.



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Макгрегор также добавил, что его возмущают планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по территории России. По его словам, это лишь еще более эскалирует конфликт.

Ранее Макгрегор обеспокоился данным США разрешением Украине бить ракетами и артиллерией по территории России.