Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

Президент США Джо Байден посетит саммит «Большой семерки» в Италии. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

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«Президент Байден примет участие в саммите лидеров G7 в Италии. Он и лидеры «Большой семерки» обсудят ряд наиболее актуальных глобальных проблем, включая поддержку Украины со стороны объединения», — отмечается в заявлении.



Жан-Пьер также добавила, что участники G7 собираются обсудить усилия по использованию замороженных активов России для помощи Украине.

Встреча лидеров «Большой семерки» под председательством Италии пройдет с 13 по 15 июня в южной области Апулия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов. Кирби отметил, что этот вопрос будет поднят в ходе визита президента США Джо Байдена во Францию, во время саммита с лидерами G7 в Италии.