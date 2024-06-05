Стали известны детали предстоящего визита Зеленского во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

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Как следует из текста, в пятницу, 7 июня, Зеленского ждут в Париже после торжественных мероприятий, посвященных высадке союзных войск в Нормандии. Помимо президента Франции, он встретится с министром обороны Себастьяном Лекорню.

Кроме того, украинский лидер выступит перед нижней палатой французского парламента, отмечается в материале.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов не исключает встречу во Франции американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Кирби отметил, что, когда лидеры государств находятся вместе в одном месте, им удается найти возможность встретиться.