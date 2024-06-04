В США заявили, что Зеленский отказывается от переговоров с РФ из-за страха

Колумнист американского издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер заявил, что Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров с Россией из-за страха перед украинскими националистами.

По мнению Снайдера, украинские ультраправые националисты оказывают давление на Зеленского, а конфликт с ними может стоить ему жизни. При этом колумнист считает, что Зеленский также не сможет выполнить обещание вернуть Украину к границам 1991 года.

«Даже если Зеленский <...> отменит запрет на переговоры <...> его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны», — написал он.



Снайдер также считает, что ответственность за переговоры с Россией может быть возложена на США, но такой шаг со стороны Зеленского может быть расценен как удар по авторитету стран Запада.

Ранее стало известно о сокращениях в офисе Зеленского.