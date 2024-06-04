Глава дипмиссии Польши в РФ Кшиштоф Краевский экстренно покинул ресторан в Екатеринбурге после общения с польским активистом Марчином Миколаеком. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, общественник подошел к дипломату и задал ему вопросы о том, почему республика отправляет своих граждан воевать за Владимира Зеленского, сколько поляков уже погибло на линии противостояния.

Журналисты отметили, что глава дипмиссии отказался отвечать на вопросы, а затем, в сопровождении охраны, покинул заведение. Они добавили, что кортеж с посольскими номерами и кодом 086, который соответствует Польше, нарушил правила дорожного движения.

Польского посла разыскивают в Екатеринбурге

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на стороне Киева сражается большое количество иностранных наемников. В частности, на фронте были замечены «солдаты удачи» из США, Великобритании, Польши, Франции. В ведомстве уточнили, что значительная часть иностранцев была уничтожена в ходе боевых действий.