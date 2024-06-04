Подоляк заявил об исчезновении красных линий в конфликте на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в конфликте на Украине исчезли все «красные линии». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его социальные сети.

По мнению Подоляка, в украинском конфликте исчезли вчерашние «красные линии». При этом советник считает, что на их место пришла эскалация конфликта.

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«Все вчерашние "красные линии" исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да», — заявил он.



Ранее Подоляк заявил, что Украине требуется как минимум 60 западных истребителей для защиты, при этом оптимальным числом было бы 100-120 самолетов.