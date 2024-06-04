Байден запретил давать нелегальным мигрантам политическое убежище

Президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

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«Президент Байден издал указ в соответствии со статьями 212(f) и 215(a) Закона об иммиграции и гражданстве, приостанавливающий въезд неграждан в США, незаконно пересекающих южную границу. Речь идет об ограничении предоставления политического убежища», — отмечается в заявлении.



Белый дом также сообщил, что эти действия не являются постоянными. Они будут прекращены, когда число мигрантов, пересекающих южную границу, станет «достаточно низким».

Дополнительно в заявлении отмечается, что Вашингтон начнет ускоренно депортировать нелегальных мигрантов, которые «представляют угрозу национальной безопасности США».

Ранее сообщалось, что Байден ужесточит контроль на южной границе США из-за резкого увеличения числа мигрантов.