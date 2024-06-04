Папа Римский оценил потенциал конференции в Швейцарии без России

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что провел частную встречу с Папой Римским Франциском, во время которой понтифик раскритиковал проведение конференции по Украине в Швейцарии без участия России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Севастьянова, Папа Римский назвал подобные переговоры «не имеющими смысла». При этом понтифик также добавил, что Святой престол готов выступить в качестве посредника в переговорах.

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«Мы два часа общались, поговорили обо всем, в том числе и о вопросах мира на Украине, предстоящей конференции, что Пaпa также всех призывает к началу диалога как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла», — заявил Севастьянов.



Ранее предстоящий саммит по Украине в Швейцарии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.