Папа Римский оценил потенциал конференции в Швейцарии без России

Папа Римский Франциск заявил, что без России любые переговоры «не имеют реального смысла». Он призвал пригласить Москву на саммит в Швейцарию.

«Участие России в конференции по Украине 15–16 июня в Швейцарии было бы очень важным», – заявил папа Римский в беседе с главой Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым.



В Швейцарии призвали пригласить Россию на саммит по Украине

По его словам, странам стоит как можно скорее приступить к диалогу. Папа Римский также заявил, что готов выступить посредником в переговорах между всеми сторонами конфликта, пишет «Ридус».

Напомним, в США назвали три сценария завершения украинского конфликта. В первом случае Россия в ближайшее время добьется серьезных успехов на поле боя и подпишет с Украиной мирный договор.