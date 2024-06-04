Байден рассказал о своем прошлом на Украине

Президент США Джо Байден рассказал о проведенном месяце на Украине во время работы в качестве вице-президента при Бараке Обаме. Об этом он рассказал в интервью журналу Times.

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«Я провел месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Стоит сказать, там была серьезная коррупция. Это обстоятельство действительно было очень трудным», — рассказал американский лидер.



Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией»

Он добавил, что если США позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, то Россия якобы начнет выстраивать свою сферу влияния в Восточной Европе, «от Балкан и Белоруссии».

Ранее Байден заявил, что США являются мировой державой и будут делать еще больше для сохранения своего лидерства.