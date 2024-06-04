В Швейцарии призвали пригласить Россию на саммит по Украине
Властям Швейцарии следует пригласить Россию на конференцию по Украине, заявили представители партии «Демократический союз центра» (UDC). Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, UDC — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Ее представители выступают против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО.
«UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России. Это было бы катастрофическим и еще больше вовлекло бы Швейцарию в этот конфликт», — отметили в партии.
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В UDC заметили, что на фоне этого федеральному совету необходимо приложить все усилия для того, чтобы Россия также участвовала в Бюргенштокской конференции. В частности, нужно направить официальное письменное приглашение для РФ со стороны Швейцарии.
В партии также потребовали от правительства не превращать саммит в «одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению».
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что швейцарская конференция постепенно превращается в фарс, так как крупные страны либо отказались на высоком уровне участвовать в работе этого саммита, либо посылают даже не второстепенных, а третьесортных чиновников, как статистов.