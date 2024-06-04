Властям Швейцарии следует пригласить Россию на конференцию по Украине, заявили представители партии «Демократический союз центра» (UDC). Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, UDC — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Ее представители выступают против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО.

«UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России. Это было бы катастрофическим и еще больше вовлекло бы Швейцарию в этот конфликт», — отметили в партии.



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В UDC заметили, что на фоне этого федеральному совету необходимо приложить все усилия для того, чтобы Россия также участвовала в Бюргенштокской конференции. В частности, нужно направить официальное письменное приглашение для РФ со стороны Швейцарии.

В партии также потребовали от правительства не превращать саммит в «одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что швейцарская конференция постепенно превращается в фарс, так как крупные страны либо отказались на высоком уровне участвовать в работе этого саммита, либо посылают даже не второстепенных, а третьесортных чиновников, как статистов.