Власти Кипра проверят сведения об отеле, купленным Зеленским на острове

Правительство Кипра намерено проверить информацию о покупке украинским лидером Владимиром Зеленским отеля-казино на острове. Об этом сообщил президент страны Никос Христодулидис.

«Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — сказал Христодулидис в беседе с журналистами-



Его слова приводит агентство Philenews.

Стало известно о сокращениях в офисе Зеленского

Глава государства также заявил, что необходимо дождаться результатов расследования. Пока, по его словам, ничего подобного не выявлено.

Ранее пресса писала, что Зеленский купил премиальный отель-казино Vuni Palace на Кипре. По данным СМИ, здание было приобретено на средства от западной помощи Киеву, пишет MK.RU.