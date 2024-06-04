Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией»

Европейские страны потратили на оказание помощи Украине «для борьбы с Россией» больше денег, чем США, заявил американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time.

Президента США также спросили о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, передает ТАСС.

«Мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину», – заявил он.



Он добавил, что «это не означает НАТО, они являются частью НАТО», не пояснив, что имеет в виду. «Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и другими странами, [которым мы] поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – добавил Байден.

В этом же интервью Байден заявил, что не считает завершение конфликта на Украине лучшим вариантом для Киева.