Эксперт оценил желание Турции вступить в БРИКС

Политолог Мурад Садыгзаде в интервью «Радио Sputnik» прокомментировал слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о желании страны вступить в БРИКС.

Накануне Фидан назвал БРИКС хорошей альтернативой Евросоюзу, членом которого Турция безуспешно пытается стать с 1999 года.

Эксперт заметил, что турецкая политика ориентирована только на свои интересы, она не придерживается тех или иных ранее принятых решений.

«У них нет принципа: «Решили идти на Запад, значит идем на Запад». Анкара работает по принципу: «Сейчас мы будем с теми, с кем нам выгоднее», — подчеркнул Садыгзаде.



Вместе с тем, уточнил политолог, заявления Анкары о намерении вступить в БРИКС могут свидетельствовать не о том, что республика решила кардинально сменить курс. Они могут использоваться и ради другой цели — шантажа Европы.