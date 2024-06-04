СМИ: в Словакии перед выборами в ЕП наибольшая поддержка у партии Фицо

Партия "Направление - социальная демократия", на председателя которой и премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение, лидирует в рейтинге политических симпатий избирателей страны перед предстоящими выборами в Европарламент. Это следует из итогов опроса социологического агентства Median SK, проведенного с 21 по 27 мая среди 1 006 совершеннолетних граждан республики.

За партию Фицо намерены голосовать 22,5% избирателей. Крупнейшая партия либеральной оппозиции республики - "Прогрессивная Словакия" - может собрать голоса 20,6% граждан, которые придут на избирательные участки. Третье место в рейтинге политических симпатий занимает основанная избранным президентом Словакии Петером Пеллегрини партия "Голос - социальная демократия". Ее поддерживают 14% словаков. Явка на выборы может составить 44%.

Выборы в Европарламент состоятся в Словакии 8 июня. Более четырех млн избирателей республики с населением около 5,5 млн человек должны избрать сроком на пять лет 15 депутатов Европарламента. "Направление - социальная демократия" и "Голос - социальная демократия", являющиеся партнерами по действующей правительственной коалиции страны, выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.