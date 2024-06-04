Снос памятника Ломоносову в Харькове попал на видео

Власти Харькова снесли памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, установленный в Северной Салтовке в 2013 году. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видео происходит ставшая обыденной, по мнению экспертов, процедура демонтажа памятника, в ходе которой рабочие отсоединяют скульптуру от постамента, обвязывают тросами или веревками, затем перемещают краном на грузовик и вывозят.

Кроме того, журналисты опубликовали фотографию, на которой стоит пустой постамент с табличкой, свидетельствующей, что ранее на этом месте стоял Ломоносов.

Дальнейшая судьба памятника пока неизвестна — коммунальщики вывезли его в неизвестном направлении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что вместо Ломоносова местным властям следует установить статую маскота McDonalds, клоуна Рональда Макдональда.