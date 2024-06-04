В Грузии хотят запретить пропаганду ЛГБТ*

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая в стране партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Папуашвили, пакет состоит из одного основного законопроекта, а также 18 вытекающих. Среди них есть запрет на регистрацию однополых браков, запрет на усыновление несовершеннолетних однополыми парами, хирургические операции по смене пола, а также пропаганда ЛГБТ* и инцестов.

«Сегодня парламентское большинство инициирует пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который состоит из одного основного законопроекта "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вытекающих законопроектов, которыми вносятся изменения в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательстве об образовании и так далее», — уточнил Папуашвили.



Ранее парламент Грузии окончательно принял резонансный закон об иностранных агентах.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.