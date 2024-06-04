Стало известно об обысках в администрации Киева

В Киевской городской государственной администрации проходят обыски у заместителя мэра города Виталия Кличко Константина Усова. Об этом сообщает «Украинская правда».

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Как сообщает издание, обыск может касаться фактов о систематическом вымогательстве денег у одного из перевозчиков Киева — об этом сообщил источник в украинских правоохранительных органах.

Как сообщило издание «Страна.ua», обыски могут проходить и в рамках дела о том, что сотрудник одного из коммунальных предприятий Киева в 2022 году получил взятку.