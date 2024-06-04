Байден призвал ознакомиться с речью Путина от 21 февраля 2022 года

Президент США Джо Байден в ходе интервью порталу Time посоветовал журналистам ознакомиться с речью президента России Владимира Путина от 21 февраля 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Американский лидер уточнил, что в выступлении его российский коллега затронул проблемы Донбасса.

По его мнению, речь Путина свидетельствует о том, что президент России желает восстановить Советский Союз. Он добавил, что в случае победы РФ на Украине Москва значительно продвинется в этом вопросе.

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«Вот почему я взял это с собой. Вы, наверное, не читали. Он хотел вернуться в те дни, когда существовало НАТО и была другая организация [Варшавского договора], к которой принадлежала Польша и все остальные [страны]», — предположил Байден.



Ранее специалист по международным отношениям Майкл Бреннер заметил, что главы государств и правительств стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня Путина.