Пока вы не уснули: шпионский дрон США у берегов Крыма и супержара в России

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У берегов Крыма заметили шпионский дрон США

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Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk был зафиксирован над Черным морем в районе Крыма. Об этом со ссылкой на данные портала Flightradar24 пишет ТАСС.

Траектория полета беспилотника - разведчика начинается в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии. Он летел в направлении юго-восточной части акватории Черного моря в районе южного побережья Крымского полуострова (Алупка, Ялта).

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Супержара установится в нескольких регионах РФ

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В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах потеплеет до плюс 41 градуса, заявил в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, «супержаркая, тяжелая погода» в Южном федеральном округе ожидается повсеместно. Так, зной придет в Краснодарский край, Крым, и Ростовскую область, отметил специалист. В Волгоградской области прогнозируется до плюс 40 - плюс 41 градуса, добавил он.

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Байден допустил отказ Украине во вступлении в НАТО

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Президент США Джо Байден не исключает будущего, в котором Украина не станет членом НАТО. В интервью Time он рассказал, что в таком случае у США с Украиной будут такие же отношения, как и с другими странами, которым американцы поставляют оружие.

По мнению Байдена, американское оружие позволит Украине защищать себя в будущем. Он подчеркнул, что для этого необязательно принимать страну в НАТО.

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Турция захотела вступить в БРИКС

Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения, которая пройдет в России. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет South China Morning Post.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе своей поездки в Пекин подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России. По его словам, это объединение сможет предложить его стране «хорошую альтернативу» Европейскому Союзу в плане экономических перспектив.

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Песков назвал конференцию по Украине «пустой тратой времени»

Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, поскольку они не хотят тратить время впустую. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такое отношение государств к саммиту по украинскому конфликту можно понять, поскольку обсуждение проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат. Песков подчеркнул, что «такое праздное времяпрепровождение» является «абсурдным занятием», ведь у мероприятия нет нормального целеполагания.

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Лавров назвал французских военных на Украине «законной целью»

Любые французские военнослужащие на Украине, находящиеся там как в статусе инструкторов, так и наемников, представляют законную цель для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что допускает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба. При этом бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг сообщил СМИ, что сейчас на Украине уже неофициально находятся французские военные инструкторы, а также персонал для обслуживания военной техники. По его словам, ожидается, что на этой неделе может быть сделано официальное заявления об отправке Парижем инструкторов на Украину, а обучение солдат ВСУ станет еще более масштабным.

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Предложение Макрона по Украине назвали блефом

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Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину является блефом, пишет американское издание The Washington Post (WP). Отмечается, что французский лидер может оказаться в неловком положении, если Москва раскроет его блеф.

Авторы отмечают, что предложение президента Франции кажется амбициозным и рискованным, несмотря на то, что военных предлагается задействовать далеко от передовой. Таким образом Макрон хочет создать «стратегическую двусмысленность» для Москвы, заставив российские власти гадать о возможных шагах Парижа с помощью этих инструкторов.

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СМИ: Израиль начал готовиться к войне с Ливаном

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В последние дни власти Ливана получили несколько дипломатических посланий, предупреждающих об угрозе «неминуемого израильского удара». Об этом сообщает издание Al-Akhbar со ссылкой на «авторитетные источники».

По словам собеседников Al-Akhbar, большинство международных представителей выражают свои опасения по поводу серьезности израильской угрозы. Наиболее весомые сообщения якобы поступили от Великобритании, предупредившей об израильском ударе, который планируется на середину июня.

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Десятки крупных компаний в России остались без водителей

Россия столкнулась с резким дефицитом дальнобойщиков, десятки крупных компаний остались без водителей, выяснил Telegram-канал Mash. По его данным, к ощутимой нехватке работников привели низкие зарплаты, отток мигрантов и отсутствие запасных частей.

Как пожаловались сами дальнобойщики, их работодатели обещали поднять им заработные платы на 120 процентов, но в итоге согласились лишь на 50-процентную прибавку. Таким образом, шоферам платят 150 тысяч вместо обещанных 220 тысяч.

Между тем большинство водителей работают на своих фурах и ремонтируют их за свой счет. Из-за этого порой почти вся зарплата уходит на ремонт и сохранение автомобиля в рабочем состоянии.

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Бывший белорусский гребец объявлен в розыск в России

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Следствие попросило суд заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против России на Украине. Об этом со ссылкой на базу данных Басманного суда Москвы пишет ТАСС.

Также Следственный комитет, помимо белорусского гребца, потребовал арестовать еще троих иностранных наемников.

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