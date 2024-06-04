Байден перепутал Путина с Си Цзиньпином

Во время интервью американскому журналу Time президент США Джо Байден перепутал своего российского коллегу Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оговорка произошла во время того, как Байден отвечал на вопрос о повышении тарифов на товары из Китая. При этом редакции Time даже пришлось поправить американского президента в тексте.

«Я ясно дал понять Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке», — заявил Байден.



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Помимо этого, Байден также оговорился при произношении фамилии федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Рассказывая о своем первом саммите G7 в 2021 году, Байден назван немецкого политика «Шульцем». При этом отмечается, что Олафа Шольца вообще не было на той встрече — он вступил в должность канцлера позже, а Германию на саммите представляла Ангела Меркель.

Ранее Байден не исключил, что США вмешаются в конфликт Китая и Тайваня.