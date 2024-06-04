Бразилия отправит на саммит по Украине чиновника «просто для вида»

Бразилия на конференции по Украине будет представлена чиновником низкого ранга, который не уполномочен принимать какие-либо решения. Как сообщает газета O Globo со ссылкой на источники, высокопоставленные лица страны не поедут в Швейцарию.

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По данным СМИ, подобная инициатива принадлежит президенту Луису Инасиу Лула де Сильве. Он не захотел направлять на саммит чиновников вроде главы МИД Маура Вьйера или советника по международным вопросам Селса Аморим.

«Идея состоит в том, чтобы отправить кого-то без права принимать решения, просто для присутствия», — отмечается в публикации.



Напомним, что международная конференция по украинскому урегулированию пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В МИД РФ заявляли, что Москва не примет участия в конференции, даже если получит приглашение, поскольку там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

Ранее в администрации президента Бразилии заявляли, что Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине. Вместе с тем глава страны с интересом относится к предложению об участии в саммите G7, который пройдет в Италии, и обсуждает возможный визит.