Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом, сообщила Suddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные правительственные документы.

Как отметили журналисты, в распоряжение которых попали документы министерства экономики ФРГ, Меркель и ее министры, в том числе нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, активно продвигали Nord Stream. Несмотря на то что по факту газопровод считался проектом с госучастием, они во всех своих выступлениях называли его коммерческим, передает ТАСС.

Также в публикации приводятся примеры того, как правительство Меркель лоббировала Nord Stream на международной арене. По словам бывшего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в правительстве Германии была выработана определенная стратегия для общения с лидерами ЕС, благодаря которой Германия должна была стать «узловым пунктом газового рынка Европы».

Кроме того, чтобы обезопасить свою позицию по Nord Stream, Германия поддержала идею транзита российского газа через Украину. По данным Suddeutsche Zeitung, в тезисах Меркель ко встрече с бывшим премьер-министром Польши Беатой Шидло отмечена фраза, что Германия «осознает политическое измерение проекта и выступает за транзит российского газа через Украину», говорится в материале.

Как сообщалось ранее, спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток».