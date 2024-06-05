Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова Джо Байдена о том, что Киев может не стать членом НАТО по окончании конфликта с Россией, очередным ударом президента США по надеждам Украины. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

"Еще один удар Байдена по надеждам Киева: если уж нынешний президент США не поддерживает вступление Украины в НАТО, то Трамп не поддержит и подавно", - написал Пушков.



Он предположил, что возвращение Трампа в Белый дом, скорее, окончательно разрушит надежды на вступление Киева в Североатлантический альянс.

До этого Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

"Мир [для Украины] выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО", — сказал Байден.



По его словам, Вашингтон выстраивает с Киевом такие же отношения, как и с другими государствами, которым поставляет оружие для того, чтобы они "могли защитить себя в будущем".