Байден допустил отказ Украине во вступлении в НАТО

Президент США Джо Байден не исключает будущего, в котором Украина не станет членом НАТО. В интервью Time он рассказал, что в таком случае у США с Украиной будут такие же отношения, как и с другими странами, которым американцы поставляют оружие.

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По мнению Байдена, американское оружие позволит Украине защищать себя в будущем. Он подчеркнул, что для этого необязательно принимать страну в НАТО.

«Если вы заметили, я говорил, что не готов поддержать НАТОизацию Украины», - заявил Байден.



Он добавил, что провел около месяца на Украине, когда был сенатором и вице-президентом, и видел «значительную коррупцию» в стране. В то же время Байден заявил, что Польша и другие страны могут пострадать, если США «подведут» Украину.

Осенью 2023 года Украина получила от НАТО рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать членом альянса. Среди условий - борьба с коррупцией, поддержка прав человека и прав меньшинств. СМИ писали, что программа НАТО по реформам для Украины будет упрощенной - не такой строгой, как обычно приходится выполнять будущим членам альянса. Владимир Зеленский критиковал альянс, заявляя, что отсутствие конкретных сроков по вступлению - «абсурдно и беспрецедентно».