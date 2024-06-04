Сын американского политика устроил шоу в Конгрессе США

Представителя Республиканской партии США Джона Роуза, выступившего в Конгрессе с речью о приговоре бывшему главе государства Дональду Трампу, затмил его сын, который сидел на задних сидениях и весело кривлялся. Об этом пишет USAToday.

Шестилетний сын Роуза позаботился о том, чтобы все внимание было приковано к нему. Сначала он просто улыбался, а затем начал строить смешные рожицы, закатывая глаза и высовывая язык.

Издание отмечает, что видео с мальчиком было опубликовано в соцсети X и стало вирусным. Его посмотрели более 1,5 миллионов раз с момента размещения.

Сам политик прокомментировал поведение сына, отметив, что это именно то, что он получил, когда сказал Гаю «улыбнуться в камеру своему младшему брату».

В офисе конгрессмена отметили, что тот был вынужден взять ребенка на работу, так как тот недавно окончил детсад. Другой его сын, а также жена Челси, находятся в Теннесси.

Ранее присяжные признали представителя Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Политик раскритиковал вынесенный ему обвинительный приговор.