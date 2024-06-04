Парламент Швейцарии не признал Палестину государством

Депутаты Национального совета Швейцарии проголосовали против предложения признать Палестину государством. 131 голос был подан за это предложение и 61 - против, сообщила пресс-служба парламента.

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В тексте говорится, что "Национальный совет не хочет признавать Палестину и поэтому отверг во вторник соответствующую инициативу, которую внес на голосование депутат от Социал-демократической партии (СДПШ) из Цюриха Фабиан Молина".

Молина предлагал проголосовать за признание Палестины в качестве государства в границах 1967 года "при условии освобождения похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года заложников".

Молина напомнил коллегам, что Ирландия, Испания и Норвегия уже признали Палестину государством и признание "поможет продвигать мир и стабильность в регионе".

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис поддержал урегулирование на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств, но заявил, что с учетом нынешней войны в секторе Газа, время для этого не пришло. Он также заявил, что по конституции Швейцарии, за международные дела отвечает правительство страны, а не парламент.