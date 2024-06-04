Президент США Джо Байден пошел на значительные уступки правительству ФРГ по вопросу строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют секретные документы, которые газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда предоставило Министерство экономики Германии.

SZ ознакомилась с множеством документов, касающихся контактов между Берлином и Вашингтоном относительно «Северного потока-2». Предшественник Байдена Дональд Трамп был ярым противником строительства газопровода и ввел против него санкции. Однако, согласно депеше из немецкого посольства в США, адресованной в Берлин, новый президент «пошел на большие уступки» кабинету ФРГ.

Летом 2021 года экс-канцлер Ангела Меркель направила в США высокопоставленных чиновников. Они вместе с американскими коллегами согласовали резолюцию, обязывающую Берлин по настоянию Вашингтона не допустить использования Россией энергоресурсов в качестве «оружия».

СМИ: Берлин скрывал истинные мотивы поддержки «Северного потока-2»

До этого стало известно, что Берлин скрывал истинные мотивы поддержки «Северного потока — 2».